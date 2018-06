Brandstichting in leegstaande villa 19 juni 2018

02u52 0

Een korte, maar bijzonder hevige brand heeft zondagavond zware schade toegebracht aan een leegstaande villa in de Parklaan. De statige woning staat al enkele jaren leeg. Buren merkten als eerste de zware rookontwikkeling en alarmeerden de brandweer. Toen die arriveerde, sloegen de vlammen al door de ramen van een kamer op de eerste verdieping. Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer had nog een hele tijd nodig om na te blussen. Twee kamers op de bovenverdieping zijn volledig uitgebrand. Het is niet de eerste keer dat de totaal verloederde villa ten prooi valt van krakers of vandalen. Vorig jaar werd er ook al eens brand gesticht. De daders konden net als toen ook ontkomen. Het parket van Dendermonde stuurde een branddeskundige ter plaatse voor een sporenonderzoek.





(PKM)