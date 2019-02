Brand brengt zware schade toe aan pas gerenoveerd herenhuis Kristof Pieters

02 februari 2019

23u24 8 Temse Een brand boven een vals plafond heeft zaterdagavond zware schade toegebracht aan een pas gerenoveerd herenhuis in de Kerkstraat in Tielrode. De bewoners zelf bleven ongedeerd.

Het jong gezin merkte het vuur zelf op omstreeks 20 uur. “We zaten beneden in de woonkamer toen plots de elektriciteit uitviel”, getuigt de vader van het gezin. “Ik ging meteen poolshoogte nemen en merkte al snel een sterke brandgeur op toen ik de trap op ging. In de kinderkamer boven hing er rook. Ik heb de kinderen meteen meegenomen en heb ze met mijn vrouw buiten gebracht”.

Plafond openbreken

De opgeroepen brandweer moest een stuk van het plafond en de vloer op de eerste verdieping openbreken om aan de vuurhaard te geraken. De brand situeerde zich namelijk boven het vals plafond. Volgens de brandweer werd de brand vermoedelijk veroorzaakt door een montagefout bij de open haard of de schouw daarvan. De schade aan het pas gerenoveerde herenhuis is erg groot. Naast de brandschade is er ook heel wat water- en rookschade. Het jonge gezin zal dan ook tijdelijk een ander onderkomen moeten zoeken. “Dit is erg pijnlijk”, zucht de man. “We wonen hier nog maar een goeie maand na een grondige renovatie van het mooie pand dat uit 1808 dateert. Maar ik ben al heel gelukkig dat we zelf allemaal ongedeerd zijn.”