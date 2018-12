Brand aan kartonpers bij Lidl: winkel ontruimd, twee medewerkers bevangen door rook JVS/PKM

06 december 2018

13u39 0 Temse Aan de Lidl-supermarkt in de Pastoor Boelstraat is donderdagvoormiddag rond 10 uur brand ontstaan aan een kartonpers. Een dertigtal klanten en personeelsleden moest de winkel verlaten. Twee medewerkers raakten bevangen door de rook.

Vanmorgen rond 10 uur werd de brand aan de kartonpers opgemerkt, naast het magazijn van de supermarktketen Lidl aan de Pastoor Boelstraat. Er was al een behoorlijk grote rookontwikkeling in het magazijn, waardoor ook het brandalarm in werking trad. Een dertigtal aanwezige klanten en personeelsleden moest de winkel verlaten. De brandweer van de posten Temse en Sint-Niklaas kwam ter plaatse. De brand was ontstaan aan de installatie die het karton met een metalen schroef in de container perst. De bomvolle container werd eerst met de hulp van een vrachtwagen van de gemeentediensten weg van de kartonpers getrokken. Daarna kon de container geopend worden om het brandende karton te blussen.

Twee personeelsleden van Lidl liepen een lichte rookintoxicatie op. Ze werden voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Na een goed uur kon de winkel weer heropenen. Het winkelgedeelte zelf liep geen schade op, maar een lading pas gebakken bakkerijproducten moest vernietigd worden.