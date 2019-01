Bpost gaat 5 rode postbussen verwijderen: er blijven er nog 22 over in heel Temse JVS

21 januari 2019

21u21 0 Temse Bpost gaat in Temse 5 rode postbussen verwijderen omdat ze nog amper worden gebruikt. In Temse en de deelgemeenten Tielrode, Elversele en Steendorp blijven er in totaal nog 22 postbussen in gebruik.

In alle Vlaamse gemeenten reduceert Bpost het aantal rode postbussen. In Temse worden er vijf brievenbussen weggenomen. Het gaat om de postbussen in de Gentstraat 79 in Tielrode, in de Jan Albert De Rooverstraat 4, Sint-Amelbergalaan 6 en Velle 2 in Temse en Sterstraat 8 in Steendorp. Deze postbussen zullen tegen eind maart uit het straatbeeld verdwenen zijn.

Het postkantoor in de Kouterstraat in Temse blijft uiteraard behouden. Bpost heeft ook één Postpunt in Temse, in de Brico in de Orlaylaan 8.

Bpost zag de briefwisseling de laatste vijf jaar met 20 procent dalen. Sinds 2004, toen het netwerk van de rode brievenbussen de laatste keer werd aangepast, is het aantal brieven met meer dan de helft gedaald. Zo ontvangt 20 procent van de rode brievenbussen minder dan zes brieven per dag. Het aantal pakjes dat we versturen, neemt dan weer fors toe.