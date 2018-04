Bouw nieuwe perrontoegangen start volgende week 21 april 2018

03u03 0 Temse Infrabel en de NMBS starten maandag 23 april met de bouw van de nieuwe toegangen naar de perrons in het station van Temse, vanuit de tunnel aan de Guido Gezelleplaats.

Van 23 april tot midden november wordt er gewerkt aan de nieuwe toegangen naar de perrons in het station. Die ingrijpende werken gebeuren in drie fases. De tunnel van de Guido Gezelleplaats, onder de N16, blijft al die tijd afgesloten voor het verkeer. Voor fietsers en voetgangers blijft er in bijna altijd een doorgang. In de eerste fase, tot 17 juni, zijn er voorbereidende werken waarvoor ook één rijvak op de N16 richting Sint-Niklaas wordt afgesloten. Van 18 juni tot 10 november worden dan de nieuwe toegangen naar de perrons gebouwd. Zo komt er vanuit de tunnel aan de ene kant een trap naar perron 2, aan de andere kant een helling naar perron 2. Ook naar perron 1 wordt vanaf de tunnel een trap gebouwd. "Het comfort zal voor de reizigers verhogen. Voor minder mobiele reizigers en mensen met bagage of kinderwagens zal perron 2 nu perfect toegankelijk worden", aldus woordvoerders Charlotte Verbeke van Infrabel en Geert Dierckx van NMBS. Minpunt is wel dat de verhoging van de perrons om budgettaire redenen niet wordt uitgevoerd. Daardoor moeten rolstoelgebruikers zich nog steeds wenden tot de stations van Sint-Niklaas of Puurs, waar wél nog NMBS-personeel aanwezig is. Tijdens de werken blijven de perrons altijd toegankelijk, ook via de voetgangersbrug. Die wordt vanaf november, na de werken aan de perrontoegangen, volledig afgebroken. (JVS)