BKO De Woonboot viert 25ste verjaardag 10 april 2018

In Temse heeft de buitenschoolse kinderopvang De Woonboot zijn zilveren jubileum gevierd.





Dat gebeurde met een feestelijk moment in het gemeentehuis, waar schepen Hugo Maes, pionier van de buitenschoolse kinderopvang in Temse, en Bruno Machiels, specialist op dit vlak in het Waasland, en bevoegd schepen Debby Vermeiren aan het woord kwamen. Voor de coördinatoren Miralda Verdickt en Wendy Van De Voorde en de begeleiders was het een bijzondere dag en al zeker voor het trio Sevgi Gönen, Patty Dierick en Noëlla De Maeyer. Die drie begeleidsters zijn al sinds 1993 onafgebroken aan de slag bij De Woonboot.





(JVS)