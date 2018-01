Biscuiterie Seghers neemt Nederlandse koekjesfabriek over 02u29 0 Temse Biscuiterie Seghers uit Temse heeft het Nederlandse Euro Pâtisserie overgenomen. Daarmee komt de nieuwe koekjesgroep Seghers-Euro Pâtisserie meteen in de top 10 van de grootste koekproducenten in de Benelux, met een gezamenlijke jaaromzet van ruim 85 miljoen euro.

Biscuiterie Seghers produceert in Temse op vijf productielijnen, Euro Pâtisserie doet dat in Apeldoorn en Spijkenisse op vijftien productielijnen. Samen stellen ze nu 70 mensen tewerk in België en nog eens 250 in Nederland. Beide koekjes-bakkerijen produceren en verpakken hun koekjes als huismerk voor grote retailers. Tegen 2020 wil de groep een omzet van 100 miljoen euro realiseren. "Door de krachten van beide bedrijven te bundelen, zijn we klaar om in de toekomst onze marktpositie verder te versterken, ook over de grenzen heen", stelt Joris Seghers, CEO van Biscuiterie Seghers. Frits Veldwijk, directeur van Euro Pâtisserie, blijft nog enkele jaren aan boord. De naam Euro Pâtisserie blijft ook bestaan, net als de verschillende productielijnen op de beide locaties.





Biscuiterie Seghers voert zijn koekjes naar een vijftiental landen uit, voornamelijk in Europa. De producten van Euro Patisserie zijn in meer dan veertig landen te vinden, vooral in Engeland en Duitsland. Het familiebedrijf Biscuiterie Seghers werd opgericht in 1962 door Hubertus Seghers en zijn vrouw Lea De Baere. Ze vestigden zich in Tielrode en produceerden industrieel banketgebak. In 1981 verhuisde het bedrijf door de sterke groei naar de huidige locatie aan de Kapelanielaan in Temse. (JVS)