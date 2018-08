Binnengevallen op zoek naar wapens GEMASKERDE DADERS SLAAN EN KNEVELEN ZOON EN VRIEND KRISTOF PIETERS

31 augustus 2018

02u35 0 Temse Twee gemaskerde mannen zijn woensdagavond een woning binnen gedrongen in de Nijverheidsstraat in Temse. Ze bedreigden de zoon en een vriend met een vuurwapen. De daders waren uit op de wapenvoorraad van de ouders en sloegen met 6 vuurwapens op de vlucht. Ze werden ingerekend na een achtervolging tot op de E19 in Antwerpen.

De gangsters raakten de woning binnen via de achterdeur die uitgeeft op een toegangsweg van een achterliggende drankencentrale. Op dat moment waren de eigenaars zelf niet thuis, enkel hun zoon, een twintiger en een vriend van hem. Rond 20.45 uur stonden ze plots oog in oog met twee gemaskerde mannen. "Ze werden bedreigd met een vuurwapen en een mes die de daders bij zich hadden", zegt parketwoordvoerster Katrien Borms. "De twee slachtoffers moesten vervolgens op de grond gaan liggen. Ze werden geslagen en hun handen en voeten werden met tape vastgebonden."





De verdachten verlieten vervolgens met hun buit, een voorraad wapens, de woning. Een getuige kon echter de Nederlandse nummerplaat noteren van de vluchtwagen, een grijze Golf Polo. "Het voertuig werd opgemerkt op de E17 richting Antwerpen en anoniem achtervolgd", legt Katrien Borms uit. Er volgde meteen een grote ontplooiing van politiediensten. Teams van de politiezone Kruibeke/Temse, de politiezone Wano en het Snelle Respons Team (SRT) van de politie van Antwerpen werden samen ingezet met de diensten van de federale wegpolitie. Ze konden het voertuig na een kilometerslange achtervolging uiteindelijk veilig aan de kant zetten op de E19/A1 richting Nederland.





De twee verdachten, een 30-jarige man uit Temse en een 31-jarige man uit Nederland, werden gearresteerd. Zij worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De man uit Temse is geen onbekende voor politie en gerecht. Hij staat bekend voor allerlei delicten, waaronder drugs maar ook geweld. De buit, zes vuurwapens, werd in het vluchtvoertuig teruggevonden.





Beide slachtoffers liepen verwondingen op en zijn voorlopig arbeidsongeschikt.





Vakantie

Hoe de daders op de hoogte waren van de aanwezigheid van vuurwapens in de woning, is voorlopig nog onduidelijk. Buurtbewoners waren hiervan wel op de hoogte. "Zowel de vader als de moeder zijn wapenliefhebbers en lid van een schietclub", klinkt het. "Ze waren echter met vakantie vertrokken. Misschien waren de daders hiervan op de hoogte."





De zoon reageert aangeslagen. "Ik ben nog in shock."