Bijna iedereen te snel in Schoolstraat 31 juli 2018

02u41

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft zondag extra snelheidscontroles gehouden tussen 18 uur en 2 uur.





Het grootst aantal overtredingen werd vastgesteld in de Schoolstraat in Temse. Van de 76 gecontroleerde voertuigen reden er maar liefst 65 te snel. In de Burchtstraat in Kruibeke had ook één op drie prijs. Van de 301 gecontroleerde bestuurders reden er 123 te snel. Op de Nieuwe Baan in Bazel was er een gelijkaardig scenario. Er werden 50 chauffeurs geflitst op een totaal van 153 voertuigen. Op de N16 waren de resultaten iets beter. Daar werden er 639 gecontroleerd en 59 geflitst.





Op de Krijgsbaan tot slot liepen er 48 hardrijders tegen de lamp op een totaal van 178 gecontroleerde voertuigen. (PKM)





