Bewoonster vlucht huis uit voor dief Kristof Pieters

08 november 2018

18u42 4

Er werd ingebroken in een woning in de Eupenlaan in Temse. De bewoonster was boven aan het studeren toen ze plots iemand het schuifraam hoorde openen. De vrouw is daarop buiten gelopen en heeft de hulpdiensten gebeld. Er werd één kamer doorzocht. De dief maakte uiteindelijk enkel een armband buit.