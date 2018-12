Bewoner Ganstienden betrapt dief op heterdaad Kristof Pieters

26 december 2018

17u32 0 Temse Er werden op kerstdag enkele inbraken gepleegd in woningen in Ganstienden in Temse. In één huis werd de inbreker betrapt door een bewoner die thuiskwam. Een speuractie in de buurt leverde echter geen resultaat op.

Toen de bewoner thuis arriveerde, betrapte deze een inbreker in zijn woning. De dief zette het onmiddellijk op een lopen. Een zoekactie door de politie in de omgeving leverde geen resultaat meer op. In deze woning werd er geen buit gemaakt. In een andere woning in Ganstienden werd er via de achterkant ingebroken. De kamers werden doorzocht er werden verschillende juwelen gestolen.

In een derde huis werd het raam opengebroken langs de achterzijde. De woning werd volledig doorzocht. Het juiste nadeel is nog niet gekend. Van een vierde woning werd het achterpoortje opengebroken en de bekabeling van de schrikverlichting doorgeknipt.