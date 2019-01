Bestuurster legt positieve ademtest af Kristof Pieters

21 januari 2019

Tijdens een verkeerscontrole op de Krijgsbaan in Temse werd het rijbewijs van een 41-jarige vrouw uit Kruibeke ingehouden voor 6 uren. De vrouw legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat ze 1,08 promille alcohol in haar bloed had. Er werden ook controles gehouden in de Schoolstraat in Temse en in de Rupelmondestraat in Kruibeke. Er werden in totaal 19 ademtesten afgenomen. Alle bestuurders legden hier een negatieve ademtest af.