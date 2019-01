Bestuurster blaast alarm bij controle Kristof Pieters

27 januari 2019

12u15 0

Tijdens een verkeerscontrole het voorbije weekend op de Krijgsbaan in Temse werd het rijbewijs van een 46-jarige vrouw uit Bornem ingehouden voor 3 uren. De vrouw blies alarm en had teveel alcohol in haar bloed.