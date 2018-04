Bestuurster (20) valt in slaap: auto over de kop 09 april 2018

In de Burgemeester Achiel Heymanstraat in Tielrode gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1 uur een spectaculair ongeval. Een BWM ging er na een aanrijding met een geparkeerde wagen en een boom over de kop en belandde op zijn dak op een andere geparkeerde wagen. De bestuurster, een 20-jarige vrouw uit Hamme, moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd, wat een half uur duurde. De vrouw werd naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht.





Er werd gevreesd voor zware verwondingen, maar dat bleek als bij wonder mee te vallen. De jongedame mocht zaterdagochtend al naar huis. Ze verklaarde dat ze na een lange dag werken in de horeca op weg was naar huis en achter het stuur in slaap viel. De weg was na het ongeval een tijdlang in beide richtingen versperd. Het ongeval vond plaats op amper 100 meter van de plek waar op 12 september 2016 een gemachtigd opzichter werd aangereden, die later overleed aan zijn verwondingen.





Sindsdien heeft de gemeente Temse er een aantal ingrepen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen. (JVS)