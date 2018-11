Bestuurder na achtervolging gestopt op E17 Kristof Pieters

26 november 2018

Op de N16 in Temse merkte een politiepatrouille zondagochtend een zwalpend voertuig op. De agenten probeerden de wagen te stoppen, maar de bestuurder reed door. Met hulp van de naburige politiezones Lokeren en Berlare-Zele kon het voertuig op de E17 in Lokeren gestopt worden. Het verkeer op de E17 werd daarvoor even stilgelegd. De 56-jarige Bulgaar uit Gent blies positief. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,95 promille alcohol in zijn bloed had. De man werd ter ontnuchtering opgesloten in de cel en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De wagen bleek bovendien niet verzekerd.