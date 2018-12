Bestuurder mobilhome crasht nadat hij onwel wordt achter stuur Kristof Pieters

13 december 2018

09u31 0

In de Hoogkamerstraat in Temse is donderdagochtend om 5.35 uur een grote mobilehome tegen een geparkeerde auto en een gevel terechtgekomen. De bestuurder reed in de Hoogkamerstraat richting N16 toen hij plots onwel werd achter het stuur. Hij verloor daardoor de controle over zijn stuur. Het voertuig kwam tot stilstand tegen een geparkeerde personenwagen en de voorgevel van een woning. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en bracht de bestuurder van de mobilhome voor verzorging over naar het ziekenhuis van Bornem. Zowel de mobilhome als de geparkeerde wagen liepen heel wat schade op. De huisgevel liep lichte schade op. Door het vroege uur bleef de verkeershinder eerder beperkt. De brandweer en een bergingsfirma konden het voertuig takelen en de brokstukken van de rijbaan verwijderen voor de ochtendspits op gang kwam.