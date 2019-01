Bestuurder met voorlopig rijbewijs slipt Kristof Pieters

23 januari 2019

16u50 0

In de nacht van dinsdag op woensdag is in de Gebroeders Boellaan in Temse een voertuig aan het slippen gegaan. Het voertuig kwam tot stilstand op een oprit tegen een haag en afsluiting. Daardoor raakte ook een wagen die op de oprit stond licht beschadigd. De bestuurder uit Temse bleek over een voorlopig rijbewijs te beschikken en was niet vergezeld van zijn begeleider. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Het voertuig moest worden getakeld.