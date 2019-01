Bestuurder met rijverbod botst tegen boom Kristof Pieters

23 januari 2019

16u48 0

Op het kruispunt van de Heirstraat met de Haagdam in Temse is dinsdagnamiddag een voertuig tegen een boom gereden. De 36-jarige bestuurder uit Temse bleek een rijverbod te hebben en hij kon ook geen geldige verzekering voorleggen. Het voertuig werd in beslag genomen en getakeld.