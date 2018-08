Bestuurder met glas te veel op maakt brokken in Pastoor Boelstraat 17 augustus 2018

Een 65-jarige man uit Temse heeft met zijn wagen een geparkeerd voertuig in de Pastoor Boelstraat in Temse aangereden. De bestuurder legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,15 promille, wat overeenkomt met een vijftal glazen, alcohol in zijn bloed had.





(PKM)