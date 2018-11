Bestuurder krijgt fikse geldboete na zware snelheidsovertreding in zone 30 Koen Baten

13 november 2018

Mohamed K. is door politierechter Mireille Schreurs veroordeeld tot een fikse geldboete van 320 euro nadat hij geflitst werd aan een snelheid van 71 kilometer per uur in een zone 30. “Ik was mijn zoon naar school gaan brengen en was een beetje gehaast, het was ook slecht weer die dag, en ik besef dat het dom was", aldus K. De feiten speelden zich af in Temse. “Ik had het absoluut niet gezien dat het een zone dertig was", klonk het. Politierechter Mireille Schreurs was niet mals voor de beklaagde. “We hadden tijdens de zitting ook al een dodelijk ongeval aan een schoolomgeving vandaag, en dan kom jij hier met zo een hallucinante snelheid verschijnen", aldus Schreurs. Naast de fikse geldboete kreeg de man ook een rijverbod van twee weken opgelegd. Dit mag hij wel in het weekend uitzitten van de politierechtbank.