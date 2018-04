Bestuurder gewond na klap tegen middenberm 24 april 2018

Op de E17 van Antwerpen naar Gent heeft in de nacht van zondag op maandag een zwaar verkeersongeval plaatsgevonden. Omstreeks kwart na twee kwamen een personenwagen en een vrachtwagen met elkaar in aanrijding op het grondgebied Temse. De auto werd door de aanrijding weggeslingerd en kwam hard tegen de betonnen middenberm terecht. De bestuurder raakte daarbij gewond en werd naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas overgebracht. Een minibusje kon de slippende wagen niet meer ontwijken en reed er nog eens op in. De bestuurder bleef ongedeerd. (PKM)