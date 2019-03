Bestuurder gewond bij kop-staartaanrijding in Kouterstraat Kristof Pieters

12 maart 2019

20u29 0

In de Kouterstraat in Temse is maandagavond een kop-staartaanrijding gebeurd. Een bestuurder stopte om een voetganger te laten oversteken, de achterligger kon niet meer tijdig stoppen en het kwam tot een aanrijding. De bestuurder van het eerste voertuig, een 42-jarige bestuurder uit Temse, raakte daarbij lichtgewond.