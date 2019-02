Bestelwagen en auto botsen op kruispunt: één bestuurster raakt gewond JVS/PKM

17 februari 2019

13u32 0 Temse Bij een ongeval tussen een bestelwagen en een auto op het kruispunt van de Gentstraat met de Bettehemstraat in Tielrode is zaterdagochtend een vrouw gewond geraakt.

Het ongeval, waarbij twee voertuigen betrokken waren, gebeurde zaterdagochtend. Een Mercedes en een bestelwagen van een firma uit Gent kwamen er met elkaar in aanrijding. De bestuurster van de Mercedes raakte lichtgewond en verkeerde in shock. De chauffeur van de bestelwagen bleef ongedeerd. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plaatse om de olie en brokstukken op de rijbaan op te kuisen. De straat was korte tijd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.