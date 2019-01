Beschuldigde van ‘cafémoord’ in Temse schoot twintig jaar geleden al minnares dood Volksjury is samengesteld, assisenproces tegen Hassan I. begint vrijdag Sam Ooghe

28 januari 2019

23u28 0 Temse Het assisenproces tegen Hasan I., die in april 2016 zijn concurrent Muzaffer Akkus doodschoot voor Club 101, is klaar om vrijdag van start te gaan. De man die zichzelf volgens getuigen ‘de God van Temse’ noemde, schoot twintig jaar geleden in Sint-Niklaas ook al zijn minnares dood, alvorens naar Turkije te vluchten.

“Hij was gewapend. Áltijd.” De verschillende getuigenverklaringen in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij van 10 april 2016, schetsen geen al te fraai beeld van beschuldigde Hasan I. (54). “Hij noemde zichzelf ‘de God van Temse‘”, klinkt het. “Hasan liep dikwijls te pochen met zijn pistool. Mensen waren bang van hem.”

Volgens de meerderheid van de ondervraagde personen in het onderzoek, was I. jaloers op de 46-jarige Muzaffer Akkus, een vader van vijf en de eigenaar van café Club 101. Hasan I. zelf baatte al enkele jaren café Osi uit in de August Wautersstraat, maar hij zou gevoeld hebben dat steeds meer klanten overliepen naar de bar van Akkus.

Schot in het hoofd

In de nacht van 9 op 10 april 2016 ontplofte de boel. Hasan I. reed met zijn Mercedes naar Club 101, liep de bar binnen en vroeg nadrukkelijk naar Muzaffer. Die laatste kwam mee naar buiten, waar volgens meerdere getuigen een schermutseling ontstond. Die eindigde abrupt met enkele schoten. Muzaffer Akkus zeeg neer, en I. vuurde vanop minder dan een meter nog een kogel af in het hoofd van het slachtoffer. “Leef je nog?”, zou I. volgens getuigen nog gevraagd hebben, alvorens weg te rijden naar zijn woning in Bornem. De schutter was zelf gewond aan het hoofd, door een val of door een slag tijdens de vechtpartij. Later die nacht zou I. zichzelf aangeven - weliswaar na een dutje.

Een assisenjury zal vanaf vrijdagnamiddag het proces volgen, en oordelen over de schuldvraag. Hasan I. zal wellicht claimen dat hij vuurde uit zelfverdediging, nadat hij buiten het café aangevallen zou zijn door Akkus. Hij beweert dat de veiligheidspal van zijn wapen altijd af stond en dat hij permanent gewapend is, en dus niet specifiek een pistool meenam naar Club 101 om Akkus te doden. I. wordt bijgestaan door advocaat Walter Damen, en riskeert levenslang voor moord.

Minnares gedood

I. was met de schietpartij in Temse niet aan zijn proefstuk toe. In 1993 opende hij het vuur op een andere café-uitbater, volgens getuigen ook al omdat hij de concurrentie niet duldde. Het slachtoffer raakte gewond in het been, en I. kreeg een voorwaardelijke straf. 5 jaar later, in 1998, trof I. wél raak. Toen schoot ‘de God van Temse’ voor een café in Sint-Niklaas zijn minnares dood, nadat hij ontdekt had dat de vrouw voor een andere man gekozen had. Ook die laatste man werd beschoten, maar hij overleefde de feiten.

I., die geboren werd in Turkije, vluchtte naar zijn geboorteland voordat hij berecht kon worden in België. Aangezien Turkije geen onderdanen uitlevert, werd het proces ter plaatse gevoerd. I. kreeg 17 jaar cel, maar zou naar eigen zeggen slechts “twee of drie jaar” in de Turkse gevangenis gezeten hebben. Daarna werd hij bij gratie vrijgelaten, en kon hij vrij terugkeren naar België - zoals steeds gewapend.