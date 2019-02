Beschuldigde cafémoord: “Ik heb niet geschoten toen Akkus op de grond lag” Jeroen Desmecht

04 februari 2019

12u44 2 Temse Hasan I. (54), de cafébaas uit Temse die in april 2016 zijn concurrent Muzaffer Akkus (46) omlegde, is maandagvoormiddag voor het eerst in zijn Assisenproces onderhoord. De beschuldigde ontkent dat hij het slachtoffer van dichtbij door het hoofd schoot: zo zegt I. dat hij vanop anderhalve meter enkele kogels loste om Akkus te ‘op afstand te houden’, maar dus niet met de intentie om hem te vermoorden. De wapendeskundige stelde tijdens het onderzoek nochtans vast dat een schot door het hoofd - vanop minder dan 30 centimeter - Akkus fataal werd. Bovendien schoot I. volgens een ooggetuige nog minstens drie keer toen het slachtoffer al op de grond lag.

Volgens ooggetuigen kwam Hasan I. die bewuste avond zijn concurrent ‘op bevelende toon’ uit zijn café halen. De mannen zouden nadien op de vuist zijn gegaan, waarna I. vanop anderhalf meter het vuur opende. “Leef je nog?”, zou I. volgens getuigen hebben gevraagd, alvorens hij het fatale schot loste.

Het verhaal van de getuigen komt in grote lijnen overeen met wat de deskundigen tijdens het onderzoek constateerden. Tijdens de autopsie werden vijf kogelbanen vastgesteld in het lichaam van Muzaffer Akkus.Twee kogels raakten hem zijdelings, één doorboorde zijn borstkas en een vierde kogel werd aangetroffen in zijn linker onderbeen. De vijfde en fatale kogel - door het hoofd van Akkus - werd volgens het verslag vanop minder dan 30 centimeter gelost.

Maar dat ontkende I. maandagmiddag dus voor het hoofd van Assisen in Gent. “Er stond niemand naast mij toen ik schoot.”, klinkt het vanuit de beklaagdenbank. “Ik ben die nacht naar club 101 gegaan om te praten. Toen ik binnenkwam, nam Akkus mij bij mijn arm naar buiten. Toen we op straat stonden, haalde hij meteen uit naar mij.”

Volgens hem was het dus Muzaffer Akkus die het conflict opzocht, waarna I. iets later zijn wapen trok om hem ‘af te schrikken’. Hij stelt met andere woorden dat hij niet geschoten heeft met de intentie om ’zijn vriend’ - zo omschreef hij Akkus deze voormiddag - te doden. I. gaf maandag wel toe dat hij Akkus kort aan de lijn had voor hij in zijn Mercedes naar het bewuste café vertrok, iets wat hij tijdens de reconstructie van de feiten nog ontkende. “Hij is normaal een rustige man, maar hij klonk toen heel kwaad”, aldus I. “Ik wou het gewoon uitklaren.”

I. was met de schietpartij in 2016 lang niet aan zijn proefstuk toe. In 1998 schoot hij voor een café in Sint-Niklaas een vrouw dood. Hij had get toen gemunt op haar vriend, die het voorval overleefde. Hij vluchtte meteen naar zijn geboorteland. Aangezien Turkije geen onderdanen uitlevert, werd het proces ter plaatse gevoerd. In 2006 keerde hij als een vrij man terug naar België. Hij zou sindsdien altijd gewapend zijn uit schrik voor een wraakactie. Ook in 1993 en in 2013 zou hij tijdens een conflict op café zijn wapen hebben bovengehaald.