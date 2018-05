Belleman Gerard Vercauteren leeft verder als reus 11 mei 2018

Temse krijgt er een reus bij. Belleman Gerard Vercauteren, die vorig jaar op 73-jarige leeftijd overleed, zal voortaan als reus verderleven. Dat gebeurt op initiatief van het gemeentelijk carnavalcomité. "We dachten er al lang over na om een reus te laten maken, zonder te weten 'wie'. Met het overlijden van de belleman kregen we een spontaan antwoord. Een betere keuze bestaat niet", aldus Dirk Mettepenningen van het carnavalcomité. De echtgenote van Gerard reageerde enthousiast. 'Reus den belleman' is intussen volop in opbouw. Hij wordt gedoopt en doet zijn eerste optreden tijdens Temse in de Wolken, op 25 augustus. Het ontwerp is van Filip Heyninck. De reus wordt 4,60 meter hoog en zal zo'n 5.000 euro kosten, waarvoor speciale medailles met certificaat als fondsenwerving worden uitgegeven. Info bij de toeristische dienst, 03/710.12.00. (JVS)