Beklaagde vrijgesproken voor ongeval met dodelijke afloop Koen Baten

20 november 2018

De 67-jarige Chantal Q. uit Tielrode is door politierechter Mireille Schreurs vrijgesproken nadat ze op 12 september 2016 een ongeval had veroorzaakt met een dodelijke afloop op de Burgemeester Achiel Heymanstraat. Omwille van de laagstaande zon kwam ze in aanrijding met opzichter Marc Philips aan de school toen hij het zebrapad opliep om enkele leerlingen over te laten steken. Een maand later stierf de 59-jarige man aan zijn verwondingen. De vrouw reed op het moment van de feiten minder dan 45 kilometer per uur, waar het toen nog een zone 50 was.

De politierechter was van oordeel dat de opzichter had moeten wachten tot de vrouw was gepasseerd met haar wagen. “Op het moment dat de opzichter het zebrapad opwandelde, was de beklaagde op minder dan 15 meter van het zebrapad, en bevond de opzichter zich nog maar 1 seconde op de rijbaan", aldus Schreurs. “Door de omstandigheden van de laaghangende zon kon ze de aanrijding niet meer ontwijken en had de man de situatie verkeerd ingeschat", klinkt het. Het Openbaar Ministerie vorderde eerst een celstraf van drie jaar en een geldboete, maar de vrouw hoeft dus nu niets meer te betalen.