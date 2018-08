Beiaardconcerten op Markt 03 augustus 2018

02u37 0

Net zoals de vorige zomers worden ook nu in augustus beiaardconcerten georganiseerd op de Markt van Temse, onder de noemer ''t Zomert onder den toren'. Telkens wordt een beiaardconcert van Joannes Thuy of Jos D'Hollander gecombineerd met een optreden van Temsese zangers of muzikanten. Elke dinsdagavond om 20 uur gaat de beiaardier van start, wat te volgen is op groot scherm. De concerten worden aangekondigd door trompettisten. Daarvoor verlenen harmonie-orkest Temse, amusementsorkest Amor, de koninklijke harmonie Sinte-Ceciliakring Elversele en brassband Sint-Cecilia Steendorp hun medewerking.





Bij de opening op 7 augustus krijgt Temse een vrouwelijke beiaardier uit de VS op bezoek. Dat is Tin-Shi Tam, beiaardier van de Universiteit van de staat Iowa. Voor het laatste concert op dinsdag 28 augustus komt de reizende beiaard van Praag opnieuw naar Temse, meer bepaald naar Steendorp. Deze reizende beiaard is een volledige beiaard met 57 klokken, maar nu op een vrachtwagen geplaatst en niet in een toren. Hij werd ontworpen voor Praag, Culturele Hoofdstad van Europa in 2000. De beiaard weegt in totaal 12 ton, de grootste klok weegt 860 kg. Om 16 uur die dag is er aan rusthuis 't Blauwhof een namiddagconcert, 's avonds om 20 uur concerteren beiaardier Joannes Thuy en Brassband Sint-Cecilia Steendorp samen op het plein aan De Mosterdpot. (JVS)