Basisschool Tielrode veilt truitjes van cyclocrossers JVS

14 november 2018

17u06 0 Temse Elk jaar zet de vrije basisschool van Tielrode een actie voor de Warmste Week op poten. Na het truitje van Rode Duivel Jan Vertonghen vorig jaar, dat maar liefst 10.386 euro opbracht, worden er nu opnieuw truitjes geveild. Deze keer zijn het gesigneerde truitjes van de toppers van de cyclocross.

De vrije basisschool van Tielrode zet opnieuw de schouders onder een actie voor de Warmste Week van Studio Brussel. Vorig jaar steunde de school het Duchenne Parent Project, deze keer gaat het zich als ‘warmste school’ inzetten voor Bednet. Dat zorgt ervoor dat kinderen van thuis uit de les in hun klas live kunnen volgen, als ze voor langere tijd niet naar school kunnen gaan. Leerlingen die afwezig zijn door ziekte, een operatie of een ongeval zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden.

Om de nodige middelen in te zamelen, gaat de school opnieuw gesigneerde truitjes veilen. “We zijn met de kinderen naar de cyclocross in Gavere getrokken, waar we de topcrossers konden ontmoeten. De renners werkten heel graag mee aan deze actie. We hebben Mathieu van der Poel, Toon Aerts en Kevin Pauwels ontmoet en als kers op de taart ook Wout Van Aert. De kinderen konden op de foto en ze mochten truitjes mét handtekeningen in ontvangst nemen. Daarmee kunnen we opnieuw een spectaculaire veiling organiseren. Aanstaande zondag gaan we ook nog op bezoek bij Laurens Sweeck, op de Flandriencross in Hamme”, klinkt het bij leerkrachten Lien en Karen. Het slotakkoord van de veiling vindt plaats op zaterdag 15 december tijdens de kerstmarkt van de school.

Vorig jaar kreeg de school Rode Duivel Jan Vertonghen op bezoek. Hij signeerde er die dag ook een voetbal en een truitje. Dat bracht maar liefst 10.386 euro op voor het goede doel.