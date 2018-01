Autoband in brand gestoken aan voordeur 02u36 0

In de nacht van zaterdag op zondag werd brand gesticht aan een woning in de Hoogkamerstraat in Temse, vlakbij het drukke kruispunt met de N16. Onbekenden hadden een autoband met daarin brandversneller tegen de voordeur gezet en in brand gestoken. Het was een buurman die omstreeks 3.45 uur de vlammen opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Toen de brandweer niet veel later arriveerde, bleek dat er nog een vrouw en twee kinderen in het huis aanwezig waren. Zij lagen te slapen en hadden nog niet door wat er zich afspeelde. Ze werden door de brandweer uit de woning geëvacueerd en voor controle op rookintoxicatie naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Het was voor brandweer en politie onmiddellijk duidelijk dat het om een opzettelijke brandstichting ging. De schade bleef gelukkig beperkt tot brandschade aan de voordeur en een rookgeur in de woning. De vader van het gezin was op het moment van de feiten niet thuis. De politie onderzoekt de zaak. (PKM)