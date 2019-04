Auto vat vuur tijdens vervangen van band Kristof Pieters

19 april 2019

09u21 6 Temse Een Jaguar vatte op de E17 in Temse plots vuur bij het wisselen van een lekke band. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen.

Het incident gebeurde donderdagavond op de E17 richting Gent. Een Nederlandse bestuurder van een Jaguar kreeg ongeveer anderhalve kilometer voorbij de oprit in Haasdonk af te rekenen met een lekke band. De man kon zijn wagen veilig in een pechhaven tot stilstand brengen. Hij begon zelf de achterban te vervangen, maar daarbij ging het plots mis. Er ontstond om ongekende reden een kortsluiting waardoor de wagen vuur vatte. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de wagen uitbrandde. De schade bleef al bij al beperkt. De brandweer moest de batterij van de wagen wel afkoppelen omdat een voedingskabel vonken bleef geven. De bestuurder en zijn echtgenote bleven ongedeerd. Het verkeer ondervond tijdens de interventie lichte hinder. Er was een korte file omdat de rechter rijstrook tijdelijk werd afgesloten.