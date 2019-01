Auto tegen gevel op kruispunt Rozenlaan Kristof Pieters

28 januari 2019

10u51 0 Temse Op het kruispunt van de Rozenlaan met de Roeland Lefèvrelaan is zondagavond een auto tegen de gevel van een appartementsgebouw tot stilstand gekomen na een aanrijding. De bestuurder raakte lichtgewond.

De bestuurder van een Peugeot 306 met Nederlandse nummerplaat reed in de Roeland Lefèvrelaan en kwam in aanrijding met een Volvo V60 die in de Rozenlaan reed. Door de klap belandde de Peugeot in een klein voortuintje. De auto kwam tot stilstand tegen de gevel van een appartementsgebouw op de hoek van beide straten. De Volvo belandde tegen een geparkeerde wagen. De Nederlandse bestuurder raakte gewond en werd voor verzorging naar het AZ Nikolaas overgebracht. De bestuurster van de Volvo liep slechts lichte verwondingen op en zocht op aanraden van de hulpdiensten zelf een dokter op. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, de aangereden gevel en geparkeerde wagen liepen lichte schade op.

Volgens verschillende buurtbewoners gebeuren er geregeld aanrijdingen op het kruispunt omdat de voorrangsregeling niet gerespecteerd wordt. “Op het wegdek werden al extra wegmarkeringen aangebracht, maar dan nog blijft het hier erg gevaarlijk”, getuigt een man die op de hoek van de straat woont.