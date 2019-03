Auto brandt volledig uit op oprit van garage Kristof Pieters

02 maart 2019

In de Duitslandstraat in Temse vatte zaterdagmiddag om 12.20 uur een Range Rover vuur. De brand ontstond om ongekende reden aan het motorgedeelte van de wagen. Werknemers van de garage ondernamen zelf nog een bluspoging, maar het vuur greep snel om zich heen. Toe de opgeroepen brandweerposten van Temse en Waasmunster arriveerden stond de wagen reeds volledig in lichterlaaie. De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling die van op de E17 te zien was. De brandweerlui kregen het vuur snel onder controle, maar konden de auto niet meer redden. Het bedrijfsgebouw zelf liep geen schade op. Er vielen geen gewonden.