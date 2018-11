Assisenjury moet oordelen over cafémoord in Temse Hassan I. riskeert levenslang voor volksjury Sam Ooghe

30 november 2018

23u36 0 Temse De cafémoord van Temse komt in februari voor het hof van assisen. Cafébaas Hassan I. staat terecht voor moord omdat hij in 2016 zijn rivaal Muzaffer Akkus (47) doodschoot voor Club 101 in de Rozenlaan.

“Hasan kon blijkbaar niet verkroppen dat Muzaffer zoveel succes had.” Dát was volgens de Turkse gemeenschap uit Hamme de reden van de schietpartij. Afgunst, want Mustafa Tokgoz, een getrouwd man en vader van vijf, had jaar na jaar meer succes geboekt. Mustafa runde al een tijdlang een pittabar in Temse, en had kort voor de noodlottige dag ook Club 101 overgenomen, op de hoek van de Rozenlaan en de Hogenakkerstraat. Er waren zelfs plannen om Club 101 om te bouwen tot een restaurant. De veertiger Hassan I., van zijn kant, kreeg het gevoel dat Mustafa klanten afsnoepte van zijn bar, café Osi in de August Wautersstraat.

Meerdere kogels

Volgens getuigen had Hassan zijn rivaal op 9 april 2016 nog kwaad opgebeld. Later was hij gewapend naar Club 101 getrokken, waar hij na een ruzie kordaat de deur gewezen werd. Buiten kwam het tot een nieuw conflict met heel wat lawaai. Uiteindelijk escaleerde de situatie. Hassan haalde zijn wapen uit, en vuurde hij van dichtbij meerdere kogels af op Mustafa. Minstens één getuige zou het incident zien gebeuren hebben. Hassan zou zelfs blijven vuren zijn terwijl Mustafa al neergevallen was.

Terwijl Hassan vluchtte, werd het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. De schutter werd tijdens de fatale nacht nog gevonden in Bornem, en meteen achter tralies gezet. Al snel werd hij in verdenking gesteld van moord - niet van doodslag, dus. Goed een maand na de feiten werd de avond gereconstrueerd, onder het toeziend oog van bevoegd onderzoeksrechter Mia Cottiels. Hassan zelf toonde hoe en waar hij Mustafa doodgeschoten had.

Volksjury

Die reconstructie, samen met de rest van het dossier, zal in detail onderzocht worden in februari volgend jaar. Aan onze redactie werd bevestigd dat een assisenjury zal oordelen over de zaak. Volgende week al, op vrijdag 6 december, staat de preliminaire zitting gepland. Eind januari volgt de samenstelling van de jury, en op vrijdag 1 februari wordt de zaak ten gronde behandeld.

Hassan I. zal tijdens het proces terechtstaan voor moord, en niet voor doodslag. Dat betekent dat hij Mustafa zou gedood hebben met voorbedachten rade. De volksjury van twaalf leden zal beslissen over de schuldvraag. Hassan I. riskeert voor de feiten levenslang. Tegen het arrest van het hof van assisen is geen beroep mogelijk.