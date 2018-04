Asbestvervuiling na zware stalbrand 19 april 2018

Bij een zware brand in de Eeckhoutdriesstraat is dinsdagavond asbest vrijgekomen. Het ging om een uitslaande brand in een stal achter een woning. Omdat het dak uit asbestgolfplaten bestond, werd om veiligheidsredenen de parking achter de Buitenschoolse Kinderopvang tijdelijk afgesloten. Na een reiniging werd ze gisteren opnieuw open gesteld. Volgens het gemeentebestuur en de veiligheidsdiensten is er voorlopig geen reden tot ongerustheid. Een deskundige voert een bijkomend onderzoek uit. Wie toch met vragen zit in afwachting van het onderzoek, kan terecht bij de milieudienst op het nummer 03/710.12.31. (PKM)