Aperitiefconcert met Katleen Scheir in gemeentehuis JVS

11 maart 2019

10u41 0 Temse Komende zondag 17 maart serveert het cultuurcentrum van Temse een aperitiefconcert met Katleen Scheir in de feestzaal van het gemeentehuis.

Zondag om 11 uur treedt Katleen Scheir op in Temse, in de feestzaal van het gemeentehuis op de Markt. Voor dat aperitiefconcert brengt ze haar volledige band mee, met Martine de Kok (piano en accordeon), bassiste Lotte De Blieck en drummer Hans Dockx (Sir Yes Sir, And They Spoke in Anthems, Hannelore Bedert).

Katleen Scheir verdiende haar sporen al bij Hugo Spencer (wijlen bassist van Ferre Grignard), de Amerikaanse bluesman Guy Davis, Matt Watts, Fabrizio Poggi, enz. Intussen is ze met haar eigen muziek bezig. Geen pure jazz, wel sterke folky nummers in de traditie van Joni Mitchell en Alela Diane, in een eigen uitgepuurde stijl en met invloeden uit de joodse muziek, gipsy en tango.

Info en tickets: Cultuurcentrum, AC De Zaat, Frans Boelplein 1 - 03 710 12 70 - cultuur@temse.be.