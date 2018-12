Ambachtelijke slager eert grootmoeder met ‘Filet De Lest’: “Zelfs Peter Van de Veire is fan” JVS

13 december 2018

11u58 0 Temse Na zijn ‘Met Man En Macht Mini-Maatje’, de huisbereide droge worsten, zijn geroemde spek, gekookte tong, varkenskop en fricandon pakt de ambachtelijke slager Jean-Pierre Smet van slagerij Ardenia in Temse nu uit met ‘Filet De Lest’. “Een huisgezouten en gerookte bacon, als eerbetoon aan mijn grootmoeder, maar ook een reactie op de massarotzooi van deze tijd.” De slager heeft ook bekende fans. Temsenaar en tv- en radiofiguur Peter Van de Veire vermeldde de slagerij in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ vorige week tot twee keer toe.

‘Filet De Lest’ is de nieuwste creatie van slager Jean-Pierre Smet van slagerij Ardenia in Temse. Het is een trage, huisgezouten en gerookte bacon, genoemd naar Celestine Vergucht, de grootmoeder van de slager. Zij overleed in 1959 en ging met de bijnaam ‘Pitte Lest’ door het leven. “Zij begon na de Eerste Wereldoorlog als kleine poelier in de Paterstraat. Later verhuisde ze met mijn grootvader Aloïs Smet, bekend als ‘Grote Pépé’ door zijn imposante gestalte, naar de Pastoor Boelstraat, naast het leegstaande klooster van de Zusters van de Heilige Vincentius A Paulo. Mijn grootvader trok wekelijks rond bij de boeren om kippen, konijnen en duiven op te kopen. In een achterkamertje werden ze dan geslacht, gepluimd of het vel afgetrokken om daarna in de etalage te belanden, waar de koeling bestond uit ijsblokken. Mijn grootvader, die ook nog kaartjesknipper was op de Wilfordboten, stierf in de jaren ‘30. Mijn grootmoeder leefde tot 1959. Het is aan haar dat ik mijn nieuwste creatie opdraag”, vertelt Jean-Pierre Smet.

“Nog méér ambachtelijk”

“Ik heb ervoor gekozen om me meer en meer te profileren als ambachtelijke slager. Ik krijg daar heel veel fijne reacties op. Zelfs Peter Van de Veire, die sinds enige tijd in Temse woont, weet dat te appreciëren. Dat bleek vorige week nog tijdens ‘De Slimste Mens Ter Wereld’, waar hij tot tweemaal toe Ardenia vermeldde. Heel fijn natuurlijk”, aldus Jean-Pierre.

“Tegen massarotzooi"

“Mijn nieuwste creatie, de ‘Filet De Lest’, is niet alleen een eerbetoon aan mijn grootmoeder. Het is ook een reactie op alle geprepareerde massarotzooi waarmee we geconfronteerd worden in deze tijd, met grootwarenhuisproducten die allemaal hetzelfde smaken en dusdanig bewerkt worden om een ‘mooie’ kleur te hebben. Ikzelf, maar ook zovele anderen, kunnen zich daartegen verzetten en zich daarvan onderscheiden door hun vakkennis te gebruiken. Mijn slagerij bestaat intussen 63 jaar, dat is niet toevallig. Ik wil nog meer inzetten op het ambachtelijke, om hier lokaal een stukje gastronomische geschiedenis te schrijven ook. Heel wat producten worden huisbereid: van droge worsten, gekookt spek en gekookte tong, varkenskop, fricandon tot gerookt en gezouten spek. Ook alle salades zijn home made. De droge worsten zijn als streekproduct erkend zijn door de Confrérie van de Gouden Sleutel. Er was ook al het ‘Met Man En Macht Mini-Maatje’, een klein fricandonnetje met kaas en mosterd, vervaardigd ter gelegenheid van de tv-serie die in Temse gedraaid werd. En nu is er dus ‘Filet De Lest’, genoemd naar mijn grootmoeder, de moeder van mijn papa Julien Smet. Op deze manier wil ik me onderscheiden, door de liefde en de passie voor mijn vak nog meer in de kijker te zetten."