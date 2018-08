Alle comfort voor campertoeristen MOTORHOMEPARKING DE ZAAT OFFICIEEL GEOPEND JORIS VERGAUWEN

13 augustus 2018

02u30 0 Temse De nieuwe mobilhomeparking op De Zaat in Temse is het voorbije weekend officieel geopend. De parking beschikt over alle nodige comfort voor toeristen met een camper. En deze zomer blijkt het nieuwe én erkende terrein meteen al een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op binnen- én buitenlandse toeristen.

Al vele jaren passeren er in de Scheldegemeente jaarlijks behoorlijk wat 'mobilhometoeristen'. Maar pas sinds kort is er voor de campers een volledig uitgeruste verblijfsplaats ingericht, achteraan op de grote parking achter AC De Zaat en de politie. Het is de eerste volwaardige mobilhomeparking in de regio. Toeristen vinden er alle nodige faciliteiten. De gemeenteraad van Temse keurde ook een gebruikersreglement goed. Zo kost parkeren zonder gebruik van de service 2 euro per 24 uur, mét water en elektriciteit is dat 8 euro per 24 uur. Drinkwater is er ook beschikbaar. Het lozen van sanitair en afvalwater is gratis. De laatste stap is intussen ook gezet. Toerisme Vlaanderen kwam langs voor een inspectie en gaf Temse het label van 'Erkend logie' mee, waarmee toeristen weten dat de veiligheid en kwaliteit van deze verblijfsplaats in orde zijn.





"Na de ingebruikname van de tweede Scheldebrug in 2009 en als gevolg daarvan het verdwijnen van de zandhopen, de kranen en de sporen, kreeg de Wilfordkaai een uitsluitend toeristische bestemming. De mobilhome werd er meteen een vertrouwd gezicht", klinkt het bij burgemeester Luc De Ryck (CD&V), schepen Geert Vandersickel (N-VA), zelf eigenaar van een camper, en schepen voor Toerisme Franky De Graeve (CD&V). "Aanvankelijk waren het er slechts enkele, maar al gauw kwamen er steeds meer campers op de kaai staan. En aangezien de Wilfordkaai geen camping is, maar we mobilhomes wél graag zagen komen, kozen we voor een andere locatie. De mobilhomes kregen een voorlopige pleisterplaats toegewezen aan het uiteinde van de parking van AC De Zaat. We gingen er toen van uit dat de campers elders een definitieve stek zouden krijgen, bijvoorbeeld in de Kasteeldreef. Maar uiteindelijk werd geopteerd voor de professionalisering van de parkeergelegenheid op De Zaat-parking."





Meteen drukbezet

In 2015 gingen de werken van start. De parking is nu volledig klaar, telt twintig parkeerplaatsen en is voorzien van riolering, waterleiding, elektriciteit en verlichting. Er is een groene zone en er zijn picknicktafels en infopanelen voor de toeristen, met onder meer een stratenplan en toeristische bezienswaardigheden.





Deze zomer is de mobilhomeparking al meteen druk bezet. Er passeren buitenlanders op doorreis, maar ook heel wat landgenoten. Gisteren kwamen Etienne (67) en zijn vrouw Chris (60) uit Sint-Niklaas er toe. "We zijn met pensioen, hebben alles verkocht en we wonen in onze camper. We zijn nu even in België, maar vertrekken volgende week weer voor een tiental maanden op trip door Europa. In de winter zitten we meestal in Spanje en Portugal, maar we hebben geen vastomlijnd plan nodig. We zijn vrij om te gaan naar waar we willen. We hebben in binnen- en buitenland uiteraard al op héél veel plaatsen gestaan met onze camper. Deze plek in Temse is heel mooi ingericht, het is een fijne plek. We begrijpen niet goed waarom niet meer steden zo'n initiatief nemen. Voor pakweg Sint-Niklaas zou dat ook een meerwaarde zijn, in de buurt van het station of aan De Ster. Je trekt er toch heel wat toeristen mee aan. Met de camper onderweg zijn, is voor ons héél mooi. Het is een apart leven, maar we zijn als het ware overal thuis. We zeggen altijd: 'We hebben geen baksteen maar een reservewiel in de maag."