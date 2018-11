Alfons en Ivonne vieren 60ste huwelijksverjaardag JVS

13 november 2018

16u29 0 Temse Alfons Van Hoornyck en Ivonne Van Osselaer uit Temse zijn zestig jaar getrouwd.

Op zaterdag 10 november vierden Alfons en Ivonne hun diamanten huwelijksjubileum. Beiden werden geboren in Belsele in 1934: Alfons op 16 april, Ivonne op 19 december. Op 8 november 1958 trouwden ze in Belsele. Alfons was bouwvakker, Ivonne schoonmaakster. Zij hebben twee zonen, drie kleinzonen en één kleindochter.