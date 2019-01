Alex Lowry geeft intiem concert in Bapas Kristof Pieters

16u52 0 Temse Alex Lowry, bekend van de New Yorkse alternatieve folkrock scene, is op maandag 21 januari te gast in ‘Bapas’ in Temse met het gloednieuwe album ‘Night Movies at Beach 97’.

Alex Lowry was al twee keer te gast in ‘t Gildenhuis van Rupelmonde samen met collega-songwriter Steve Waitt en liet toen met zijn band een onuitwisbare indruk na. Op deze tournee is hij enkel vergezeld door de jazz gitarist Kyle Carmean. Afspraak vanaf 19 uur in de Sint-Jorisstraat 2 in Temse. Meer info: 03/336 15 75