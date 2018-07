Afscheid voor eredeken Julien Schreyen 27 juli 2018

Na meer dan 32 jaar heeft de Temsese eredeken Julien Schreyen officieel afscheid genomen van het voormalige dekenaat, de huidige parochie Kruibeke-Temse.





Het werd een bijzonder afscheid eerder deze maand. Het gebeuren ging gepaard met de viering van het gouden priesterjubileum van Julien Schreyen en zijn broer Wim, Dominicaan. Ook de overdracht van de parochie Kruibeke-Temse werd geofficialiseerd. Die berust voortaan bij de priesters Lambert Lwamba en Raf De Loor. Tijdens de mis werden tot slot ook nog twee baby's gedoopt.





Aansluitend was er in zaal De Leeuwerck een receptie en feestmaal. Dé verrassing was de intrede van bisschop Luc Van Looy. Hij had zijn accordeon meegebracht en met het zingen van enkele Vlaamse klassiekers kende het feest een onverwacht hoogtepunt. (JVS)