Afscheid Luc De Ryck komt dichterbij - Hugo Maes binnen 3 jaar mogelijk nieuwe burgemeester JVS

28 november 2018

16u20 10 Temse Luc De Ryck, de langst zetelende burgemeester van het Waasland, kondigt aan dat hij niet de volle zes jaar burgemeester van Temse blijft. Wellicht geeft hij de fakkel binnen drie jaar door. Huidig schepen Hugo Maes wordt de volgende bestuursperiode de enige CD&V-schepen in Temse, waardoor hij meteen ook de gedoodverfde opvolger wordt van De Ryck. Wie de volgende burgemeester van Temse wordt, beslist het CD&V-partijbestuur volgende maand.

De gemeenteraadsverkiezingen hebben in Temse toch voor een verschuiving gezorgd. Zo zal Temse voor het eerst in de geschiedenis bestuurd worden door een coalitie van drie partijen: CD&V, N-VA en Open Vld. CD&V verloor drie zetels, maar blijft de grootste partij in Temse. Het wilde graag de burgemeesterssjerp behouden, wat betekent dat Luc De Ryck straks zijn 27ste jaar ingaat als burgemeester. Keerzijde van de medaille is dat CD&V daarmee wel veel gewicht verliest in het schepencollege, want het houdt maar één schepen over.

Dat schepenmandaat gaat naar Hugo Maes. Die knoop hakte het partijbestuur van CD&V dinsdagavond door. Huidig schepen Franky De Graeve wordt in januari de voorzitter van huisvestingsmaatschappij Woonanker Waas.

Nieuwe burgemeester

Op 11 december staat het CD&V-partijbestuur opnieuw voor een spannende vergadering. Dan moet de partij beslissen wie de opvolger wordt van huidig burgemeester Luc De Ryck (69). Hij kondigt immers aan dat hij niet meer de volle zes jaar burgemeester blijft. Wanneer hij precies stopt, is nog niet bekend. Wellicht neemt De Ryck afscheid in het midden van de volgende bestuursperiode, in 2021. Hij zal dan 29 jaar burgemeester geweest zijn van Temse. Met het nakende afscheid van Luc De Ryck komt ook een einde aan de termijn van de langst zetelende burgemeester van het Waasland.

Op 11 december zal het partijbestuur moeten beslissen of Hugo Maes burgemeester wordt, of toch nog iemand anders. “Alle nieuw verkozen gemeenteraadsleden van CD&V kunnen zich kandidaat stellen, met name Hugo Maes, Debby Vermeiren, Franky De Graeve, Ismail Aydinli, Nicola De Cock, Hans Cools en Ingrid Deschepper”, klinkt het bij CD&V.