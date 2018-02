Afscheid in turquoise van Tante Terry ONTROEREND EERBETOON AAN TELEVISIE-ICOON MET KLEUR EN MUZIEK JORIS VERGAUWEN

12 februari 2018

02u23 0 Temse Enkele honderden mensen hebben zaterdag afscheid genomen van Tante Terry. In de kerk van Temse, die in haar favoriete kleur turquoise baadde, brachten onder meer Bart Peeters en Wim Opbrouck een muzikaal eerbetoon aan de televisiecoryfee.

Geen overrompeling, maar wel een grote opkomst in de kerk van Temse zaterdagmorgen, voor het afscheid van Esther Verbeeck, beter gekend als Tante Terry, die op 30 januari op 86-jarige leeftijd overleed. Zij woonde de laatste twee jaar van haar leven op de Wilfordkaai in Temse, met elke dag een breed zicht op haar geliefde Schelde, waarlangs ze graag ook wandelde, steevast met haar gekende turquoise sjaal aan. Bij de afscheidsplechtigheid kregen de stoelen in de kerk een turquoise accent, de kerkpilaren werden in een turquoise licht gezet, de zon scheen fel naar binnen. Een afscheid in warme kleuren. Ingetogen, dankbaar en liefdevol ook, waarbij de nabestaanden haar warme persoonlijkheid accentueerden.





Bart Peeters

Acteur Wim Opbrouck bracht een accordeonversie van het nummer 'Love of the Common People' van Paul Young, een nummer dat de gewezen tv-presentatrice ook zelf had uitgekozen. Bart Peeters bracht op gitaar zijn versie van 'Klein, klein, kleutertje', uit de gelijknamige kinderserie van Tante Terry, maar nu herwerkt als eerbetoon aan háár. Als evangelietekst koos de familie niet toevallig voor 'Jezus laat de kinderen bij zich komen'. En kinderen waren er óók zaterdag, kleuters van het schooltje in Eikevliet bij Bornem dat dankzij Tante Terry in 2007 van de sluiting werd gered en waar ze nog elk jaar het schoolfeest bezocht. In dat kleuterschooltje staat nog steeds eekhoorn Kraakje, die vele generaties oudere Vlamingen nog kennen uit het kleuterprogramma van Tante Terry.





"Behouden vaart"

De kleuters legden tekeningen bij de kist.





Bekende gezichten zoals Jacky Lafon en David Davidse, de zoon van haar in 2010 overleden televisiepartner Nonkel Bob, waren er ook. "Jij was altijd mijn tante, nog voor je de Tante werd van alle Vlaamse kinderen. Het is heel raar om afscheid te nemen. Ik had je veel liever zien vertrekken op cruise, met een onbekende bestemming, een reis van onbeperkte duur, met de lichtjes van de Schelde op de achtergrond. Mijn papa noemde jou een sterretje en dat blijf je. Een behouden vaart, Tante, je zal altijd aan onze hemel schitteren", verwoordde David Davidse mooi.





Toen de kist werd buiten gedragen, zwaaiden de aanwezigen het televisie-icoon uit met haar kleur, de lievelingskleur van Tante Terry. Een afscheid in turquoise.