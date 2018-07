Achterbouw vat vuur 09 juli 2018

Aan Leie in Temse is zondagmiddag rond 12.45 uur brand ontstaan in de achterbouw van een rijwoning. Het vuur sloeg ook over naar de achterbouw van de naastgelegen woning. Getuigen alarmeerden de brandweer en probeerden met een tuinslang het vuur te bedwingen waarin ze ook deels slaagden. Een keuken en bergruimte liepen schade op, niemand raakte gewond. Hoe het vuur kon ontstaan, is niet gekend. Door de interventie was de vlakbij gelegen Schoolstraat even afgesloten voor het verkeer. (PKM)