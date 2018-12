Acht bestuurders betrapt op te snel rijden Kristof Pieters

28 december 2018

17u53 0

Er werden snelheidscontroles gehouden in de Doornstraat en op de Legen Heirweg in Temse. In de Doornstraat werden 115 voertuigen gecontroleerd en werden er vijf geflitst. Op de Legen Heirweg reden drie bestuurders te snel op een totaal van 89 voertuigen.