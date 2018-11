Academie voor Muziek, Woord en Dans reikt prijzen uit JVS

29 november 2018

13u23 0 Temse In theaterzaal Roxy in Temse heeft de Academie voor Muziek, Woord en Dans de prijzen uitgereikt tijdens de proclamatie 2017-2018.

In totaal werden 31 eindattesten uitgereikt aan leerlingen van de academie. Bijzondere prijzen waren er voor Melissa Verbruggen, Anneline Vylders, Noah Mol, Goran Goes, Methé Tokuc en Kris Dhaen. Dit jaar koos het gemeentebestuur er opnieuw voor om de verdienstelijke leerlingen te belonen met een cadeaucheque van Temse. Die waardebon kan men in tal van winkels in Temse besteden. “Intussen is ook het nieuwe schooljaar weer van start gegaan”, aldus schepen van Onderwijs Geert Vandersickel (N-VA). “Een nieuwe lichting van 278 leerlingen verspreid over drie afdelingen begon in september. De afdeling Muziek is goed voor 200 leerlingen, Dans voor 40 en Woord voor 38. Voor het eerst is er ook muziek- en woordinitiatie voor kinderen vanaf 6 jaar.”