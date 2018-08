Academie start opleiding tot striptekenaar 29 augustus 2018

De academie voor beeldende kunst van Temse pakt uit met een nieuwe en unieke opleiding. Vanaf dit schooljaar kunnen 12- tot 18-jarigen aan de slag in het 'striptekenatelier'. Temse profileert zich al langer als stripgemeente en wil dat hiermee nog nadrukkelijker onderstrepen.





"Door het nieuwe decreet op het deeltijds kunstonderwijs is dit mogelijk. We hebben gezocht naar opportuniteiten voor Temse en dit is de logische stap", aldus schepen voor Onderwijs Geert Vandersickel (N-VA) en directeur Philip Boël van de academie. "Temse heeft al een lange traditie en een grote band met de stripwereld. De academie beschikt bovendien over een uitstekende kandidaat-lesgever. Uit een bevraging eind vorig schooljaar bleek al duidelijk belangstelling voor deze opleiding. Door verstandige investeringen in computer- en multimediamateriaal de voorbije jaren zijn er geen extra kosten aan verbonden. De academie is ook klaar om er direct mee te starten vanaf 1 september."





Een nieuwe afdeling oprichten, betekent wel dat de gemeente het eerste jaar alles moet financieren, ook het loon van de leerkracht. Binnen het college werd er niet getwijfeld.





"Als er één gemeente is die deze afdeling moet oprichten, dan is het wel Temse, de stripgemeente bij uitstek", aldus Vandersickel. Info: www.academietemse.be. (JVS)