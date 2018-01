Academie krijgt Vlaams energiegeld 27 januari 2018

De Academie en de Vaktekenschool van Temse krijgen een Vlaamse subsidie van 175.943 euro uit het Klimaatfonds. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt. Daarmee gaat de Academie van Temse de nodige ingrepen kunnen doen op vlak van isolatie, verwarming en schrijnwerk, met als doel het energieverbruik fors te doen dalen. Voor het eerst investeert de Vlaamse overheid in energiebesparing van schoolinfrastructuur van het deeltijds kunstonderwijs. Daarvoor is er 3,2 miljoen euro uitgetrokken. Einde schooljaar 2016-2017 werd een oproep gelanceerd aan de schoolbesturen van het deeltijds kunstonderwijs om aanvragen voor energiebesparende ingrepen in hun gebouwen in te dienen. Er werden 49 projecten ingediend door 46 gemeentebesturen, waarvan 27 projecten uiteindelijk groen licht krijgen. (JVS)