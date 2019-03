Aanrijding tussen fietsers in Lepelstraat Kristof Pieters

18 maart 2019

16u53 0

In de Lepelstraat in Temse gebeurde zondagnamiddag een botsing tussen twee fietsers. Na een scherpe bocht kwam een fietser in aanrijding met een kind uit een groep fietsers. De 46-jarige man uit Zwijndrecht raakte lichtgewond. Het kind bleef ongedeerd.