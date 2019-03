Aannemer zoekt nutsleidingen in Tielrode JVS

13u47 0 Temse Vanaf vandaag tot en met 30 april gaat een aannemer op verschillende locaties in Tielrode aan de slag om de ligging van nutsleidingen te bepalen.

Die werkzaamheden in Tielrode duren van 25 maart tot eind april. Daarbij zal de firma KVGT proefsleuven graven, op diverse locaties, om de exacte ligging van de aanwezige nutsleidingen te bepalen. Dat gebeurt in de Burgemeester A. Heymanstraat, Huis ten Halven, Antwerpse Steenweg, Kerkstraat en Reekstraat. Er zal vooral in de voetpaden, bermen, parkeerstroken en op fietspaden gecontroleerd worden.

Info: www.temse.be/wegenwerken